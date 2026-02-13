Howling Bells

Zwar brachte Sängerin Juanita Stein in den letzten Jahren vier Soloalben heraus und auch ihr Bruder Joel war mit seinem Projekt Glassmaps aktiv, doch von den nach Australien gezogenen Briten gab es seit 2014 kein neues Album mehr zu hören. Als wäre dazwischen keine Zeit vergangen, dockt „Strange Life“mühelos an den ehedem flirrenden Mix aus Dream-Pop, Goth-Grunge und verknoteten Indie-Gitarrenriffs an.

Man verliert sich in diesem fließenden Klang, der Nirvana ebenso zitiert wie Björk. Oft wird es düster, aber in „Melbourne“ glimmert es auch wie bei den Bangles. Ungestüme Stücke wie „Sacred Land“ sind reine Rock-Romantik.

