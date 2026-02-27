Hen’s teeth, Hühnerzähne – mit dem Titel seines achten Albums beschreibt Sam Beam den glücklichen Zufall, der jede Musik ist, weil sie undenkbar ist, bis sie erscheint. Aber die Musik von Iron & Wine ist gar nicht undenkbar – man weiß, dass Beam mit großer Verlässlichkeit schöne Alben produziert.

Auch „Hen’s Teeth“ ist prächtig, weil Beam so nah am eigenen Gefühl ist und seine Folk-Songs Räume sind, in denen man umhergehen kann. Zweimal singt das Trio I’m With Her mit. Besonders aufregend ist das zwischen Beach Boys und Cat Stevens aufgestellte „Robin’s Egg“, besonders anrührend „Wait Up“, das sich wiegt wie ein Ozean.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 3/2026.