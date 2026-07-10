Die Musik wusste wieder mehr als der, der sie macht. In diesem Fall, dass Jacob Brodovsky bald von einer vertrauten Gemeinschaft würde Abschied nehmen müssen. Der Verlust ist nicht nur den „Past Mistakes“ deutlich eingeschrieben, doch weigert sich der Kanadier aus Winnipeg auf seinem zweiten Album, bequem darin zu verharren. Dabei reizt er in einer zart-direkten 8-Spur-Produktion mit Leuten wie Julie Penner (Broken Social Scene) und Jason Tait (Weakerthans) ein Spektrum zwischen flinkem Folk-Pop („Kids“) und dem Zeitlupen-Schaumbad „Older Too“ aus.

Vocal-Gäste kommen explizit erst nach einem Instrumental- Interlude dazu, Dominique Adams im wunderbaren „Lack Thereof“, nicht minder schön ist „Beneath It All“, ein luzides Duett mit Charlotte Cornfield, das unvermittelt durch Streicher noch mal eine Etage höher klettert. „It’s a shame only time will tell“, bedauert Jacob Brodovsky. Oder doch die Musik? Diese hier sagt jedenfalls sehr viel.