Jana Horn- Jana Horn

„Nothing prepares you for this or is a cure“, mit diesen Zeilen beginnt Jana Horn ihr Album. Es ist ein Statement der Entfremdung und Neuorientierung. Die Sängerin zog nach New York, auch wegen ihrer Band. Sie fühlt sich dort offenbar noch nicht geerdet, sucht aber Anschluss. Anzeichen von Beziehungsproblemen und Heimweh durchziehen die Texte ihrer mal mehr, mal weniger stoischen Folk-Skizzen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sie kommen gewohnt verträumt und entschleunigt daher, sind im Vergleich zu den Vorgängerplatten aber auch komplexer orchestriert. Eine Elektrogitarre taucht auf und verschwindet wieder, auch die junge Cat Power ist nicht weit.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 2/2026.