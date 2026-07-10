Ihre ersten Songs schrieb die Sängerin in der Indie-Szene von Washington/D.C., bevor Clubmusik und R&B die weitere Karriere – und Alben wie „Raven“ – prägten. Auf „New Avatar“ verbindet Kelela nun ihre Anfänge mit der Gegenwart. In den meisten Songs sind Gitarren zu hören, manche sogar tüchtig verzerrt, doch Beats und Sounds knistern weiter frisch und elektronisch, zu viel ändert sich also nicht. Die Texte setzen sich mit einer Welt auseinander, die zunehmend auseinanderfällt, und mit dem, was es braucht, um darin zu überleben. Kelelas Stimme trägt wie gewohnt eine gute Portion Jazz in sich, ist oft lockend und spielerisch.