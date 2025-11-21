Kennedy Administration

Die Brooklyner fusionieren auch auf ihrem dritten Album Funk, Jazz, R&B und HipHop zu einem tanzbaren und detailreichen Sound. Im Zentrum steht Ms Kennedy, deren markante Stimme zwischen Soul, Pop und Jazz pendelt.

An ihrer Seite: Keyboarder Ondre J (Organist bei Gregory Porter). Die beiden trafen sich in einem prekären Moment in New York und wurden kreative Buddys. Im „Reject Song“ setzt Mark Lettieri (Snarky Puppy) mit einem expressiven Gitarrensolo Akzente. „Life is just a roller coaster ride“ – die Zeile könnte das Leitmotiv sein. „Humanity“ ist virtuos und zugänglich zugleich.

