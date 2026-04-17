Kiioto-Black-Salt

Narziss und Weltraum: was könnte die Welt in dieser Zeit besser in zwei Worte fassen? Es muss mit dem bedenklichen Zustand dieser Erde zu tun haben, dass sich nicht nur von Hybris durchdrungene Milliardäre wieder in den Raum drum herum sehnen. Der Orbit als Flucht-Option. Und sei’s nur für einen Song. „Zero Gravity“ heißt der von Ex-Lamb-Sängerin Lou Rhodes und Songwriter-Pianist Rohan Heath auf ihrem zweiten Album als Kiioto. Und wenn Rhodes gewohnt eigentümlich Fragilität und Stärke harmonieren lässt, möchte man fast noch mal daran glauben, dass von da oben, schwerelos, auch deutlicher zu sehen ist, was hier unten alles schiefläuft.

Eher Ikarus als Musk

Das nimmt das Duo nämlich fest in den Blick, wenn auch nicht immer mit geeigneten Mitteln. So kann „White Noise“ die treffende Beschreibung von Social Media als „electric heroin“ nicht wirklich in die Musik einschreiben. Besser gelingt das mit dem „Inner City Blues“-Vibe von „Little Axe“, der nach männlicher Selbstfindung fahndet, und am eindrücklichsten in „Lost Map“, da braucht’s nur Klavier und Trompete, während sich Kiioto in konventionellerer R&B-Bahn („Warpaint“) Fachkräfte wie Gitarrist Hawi Gondwe (Amy Winehouse) oder Drummer Mykey Wilson (Corinne Bailey Rae) zu Hilfe holen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Und der Narziss? Kiioto besingen ihn, im kühl herausstechendsten Stück des Albums, als „Butterfly“. Okay: Ali, auch Narziss, flatterte einst wie einer um seine Gegner, bevor der rechte Haken traf. Doch noch 1991 konnte Graham Parker das „Kid With A Butterfly Net“ feiern, so unschuldig und voller Zukunftslust. Da fliegt der Schmetterling höher als alle Netze, bis er sich die Flügel verbrennt. Eher Ikarus als Musk. Man wäre ja schon froh, wenn hier unten Richtung Grasnarbe noch ein paar mehr flögen