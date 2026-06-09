Vor rund 50 Jahren spielten die Hamburger mal im Vorprogramm von Genesis. Mit ihren nordischen Yachtrock-Harmonien waren sie Radiolieblinge. Schließlich klang es nach Steely Dan und Westcoast. Die Jahrzehnte vergingen. Nun bleiben sie nicht nur mit „Wish I Was A Sailor“ im bewährten Thema: Beach Boys, Art-Rock, dazu gelegentliche Geigenkaskaden. Gesangslegende Ian Cussick (72) gastiert, die Ur-Truppe um Multi- instrumentalist Detlef Petersen (76) geht in den Spagat zwischen nostalgischer Wärme und erstaunlicher Frische. Opas Jukebox, doch nicht nur Seventies-Fans kommen auf ihre Kosten.