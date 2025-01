„Es gibt keine Jugendkulturen mehr!“, beklagte sich neulich die Musikfraktion eines mir bekannten Stammtisches. Aber Gott sei Dank existieren die jungen Leute noch, die jede Menge Wut im Bauch haben. Und so wird an jenem Tresen bald die ungeheure Energie und das raue Charisma dieses Mädchen-Duos aus Brighton thematisiert werden. Wie ihre männlichen Kollegen von den Gurriers wettern sie gegen sämtliche Missstände – sowie vor allem gegen die „Big Dick Energy“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Damit erwirken Sängerin Phoebe und Bassistin Lilly Einlass in einen exklusiven Club, in dem sich Bikini Kill, Dream Wife und Amyl & The Sniffers tummeln. Und derweil trifft die Sprödheit von Wet Leg auf jede Menge Humor. Der buchstäbliche Schlag ins Gesicht, er ist zurück.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 1/25.