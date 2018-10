ROLLING STONE präsentiert: Dream Wife

Foto: Redferns, ROBIN LITTLE. All rights reserved.

Dream Wife gastieren für sieben Konzerte in Deutschland. Das Trio um Rakel Mjöll (Vocals), Alice Go (Gitarre) und Bella Podpadec (Bass) steht für aufrüttelnden Power-Rock, auf den schon The Kills und Garbage aufmerksam wurden, und die die Musikerinnen aus Brighton mit auf Tour nahmen.

Als Projekt im Rahmen ihres Studiums an der Kunsthochschulen gegründet – der Bandname ist ein Kommentar zur Objektivierung der Frau in der Gesellschaft gedacht – wurden Dream Wife mittlerweile auch auf internationale Festivals wie Iceland Airwaves, Roskilde, SXSW oder eben dem Reeperbahn Festival eingeladen.

DREAM WIFE