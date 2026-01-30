Auch ein weites Pop-Feld: Schuhe! Von Carl Perkins’ blauen Suedes bis zu den unspezifisch roten, die Elvis Costellos Engel tragen wollten, Graham Parker schlüpfte gern in „Soul Shoes“, Chuck Prophet zuletzt in sein Cumbia-Modell. Dieser britischen Songschreiberin dient auf ihrem dritten Album nun das „Favourite Pair Of Shoes“ als Metapher für die kleine Auferstehung aus Ruinen. Um im Mode/Stil Bild zu bleiben: „Lucky Now“ klingt so klassisch britisch, wie ein Signature-Target-Shirt von Ben Sherman aussieht. Wobei der musikalische Bezugspunkt weniger Mod-Ekstase/-Verzweiflung als ein in den Eighties kultivierter Jingle-Jangle-Pop ist, der aber lieber den Blick frei nach vorn richtet, als auf die eigenen Schuhe zu starren.

Hekt ist erkennbar mehr daran interessiert, sich von alldem nicht die (Lebens-)Freude nehmen zu lassen

Dabei ist die Methode in Sachen Dynamik so durchschaubar wie wirkungsvoll, wenn der freundlich singende Gitarren-Sound gern noch mal ein, zwei, drei Umdrehungen anzieht, ohne ganz frei zu drehen. Das wirkt zuweilen statisch, gibt aber später in Songs wie „Submarine“ mehr Nuancen frei. Zwischendurch schmiegt sich „Middle Of The Night“ akustisch an, wenn Hekt diesen Moment feiert, den man gern mal verpasst, weil erst später klar wird, wie schön er eigentlich war.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zwar greift sie auch gesellschaftliche Unbill auf („Circular“, „A Million Broken Hearts“). Doch ist Hekt erkennbar mehr daran interessiert, sich von alldem nicht die (Lebens-)Freude nehmen zu lassen. „Lucky Now“ erzählt auch vom (Wieder-)Nach-Hause-Kommen. Nicht erst explizit am Ende, sondern gleich zu Anfang. „The first time I saw you I was filling my water/ Feeling terrified like a lamb to the slaughter“, eröffnet sie „Kitchen II“ bemerkenswert. Beim Küchen-Stelldichein mit dem Lieblingsmenschen spielen die Schuhe keine Rolle mehr.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 2/2026.