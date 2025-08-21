Nicht alle Welt weiß, wie der Vorname der Isländerin lautet, obwohl sie fleißig gehört und geehrt wird: meistgestreamtes Jazz-Debüt bei Spotify, Grammy für das beste Traditional-Pop-Vocal-Album („Bewitched“, 2023). Deshalb steht’s ganz oben im Info-Sheet: „pron. / ley-vey/“. Mit der anderen Irritation, sie sei „die Retterin des Jazz“, räumt Laufey selbst auf – sie betrachte ihre Musik gar nicht als solchen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die 26-jährige, erstklassige Sängerin, die großes Orchester, aber auch TikTok kann, liefert mit diesem dritten Album ihr Bekenntnis zu poliertem Pop: Manche Songs verweisen wieder auf den Sound des Golden-Age-Hollywoodkinos („Clockwork“, „Mr. Ecletic“), zwei sind mit Disney-Bezug versehen („Snow White“ und das instrumentale „Cuckoo Ballet“), einige zwinkern vielleicht etwas zu auffällig ironisch („Lover Girl“, „Clean Air“). Was bei all dem nun leider – zumindest diesmal – auf der Strecke blieb: Melancholie als Superkraft.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.