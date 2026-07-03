Da kann man schon mal schreien, jetzt, in den kaum noch Vereinigten Staaten. Adam Weiner alias Low Cut Connie möchte dabei an Rock’n’Roll als „a table-flipping art form“ erinnern. Die Anmutung des Widerständlers aus Philadelphia ist auch akustisch mit Chorfrauen, Sax-Soli und gern dominantem Piano eher retro und mündet in den Mott-The-Hoople-Vibe von „Palpitations“. Bei allem Brüten weiß Weiner, dass es auch frohgemute Stomper wie „Can’t Be Wrong“ braucht, um durchzuhalten. So lebt „Livin In The USA“ eher von der Attitüde als von ästhetischer Finesse. Aber vielleicht braucht’s zurzeit gerade das.