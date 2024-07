Man will ja nicht abergläubisch sein, aber wenn jemand schon aus Salem kommt, the Witch City … Singer-Songwriter-Weirdo Luke Temple, gebürtiger Salemer und aktuell Bostoner, klingt auf seinem neuen Projekt mit den Cas­ca­ding Moms, bei denen es sich um zwei Männer handelt, immer ein wenig verzaubert. Kaum setzt die Orgel ein, denkt man an Leierkasten, kaum singt er über die Liebe, kommt eine verträumte Zeile wie „I’m here but I’m not here“ heraus.

Schräge, bisweilen müde Akkorde wabern in eine 5th Dimension. Sogar Paul Simon würde bestimmt gütig nicken. Der eigenwillige Dream-­Pop-­Folk-­Jazz-­Groove gelingt durchaus, wenn auch Temples Strange­ness ab und an etwas zu ausgestellt wirkt.