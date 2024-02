Schon als Madi Diaz 2007 gemeinsam mit Berklee-Kommilitonen ihr Debütalbum präsentierte, hatte man die rohe Emotion gespürt. Doch auf den ersten vier Alben ihrer Karriere kleidete die in Pennsylvania aufgewachsene Sängerin ihre Lieder in große Pop-Sounds, manchmal sogar mit elektronischen Beats. Dann die Kehrtwende. 2021 erschien auf Anti, der Plattenfirma der Besonderen, das Album „History Of A Feeling“.

Es ist etwas Verstörendes auf der Platte

Diaz besingt dort zu kargen akustischen Arrangements das Ende einer Liebe. Es ist etwas Verstörendes auf der Platte: Diaz geht auf die Suche nach sich selbst, aber nicht auf dem Yogakissen im Wohnzimmer, sondern draußen im Wald, mit einem Spaten, und in einer dunklen Tropfsteinhöhle. Das sieht man im Video zu dem Song „Woman In My Heart“. Auf „History …“ und auch auf diesem neuen Album nimmt man vieles gleichzeitig wahr: Das Nashville-Songwriter-Handwerk – Diaz schreibt klare Topic Songs mit einfachen Melodien und schlichten Akkordstrukturen wie Brandi Carlile. Dann die enorme Kraft von Mainstream-Pop-Acts wie Maggie Rogers – Diaz hat als Sängerin großes Format. Schließlich den Indie-Rock von Phoebe Bridgers – jedenfalls in der Sad-Girls-Say-No-Bullshit-Haltung.

Aber vor allem spürt man eine enorme Autorität in der Art, wie Diaz sich zu ihrer Verletztheit stellt. Zum Beispiel in „Same Risk“, wo der Sex ein Suicide Pact ist. Diaz fragt sich, ob die andere Person das gleiche Risiko eingeht wie sie selbst. Man denkt an Maria Mena, die ähnlich selbstzerfleischend sein kann. Doch auf „Weird Faith“ gehe es um das nächste Kapitel, sagt Diaz: um den Moment, wenn eine neue Liebe und ein neues Vertrauen möglich zu sein scheinen. Das hört man an den akustisch-intimen, aber etwas volleren Arrangements und einem nun positiveren Grundgefühl, etwa in dem mit Kacey Musgraves gesungenen „Don’t Do Me Good“ und dem sich groß öffnenden „Get To Know Me“. Man mochte die Dunkelheit, aber man will auch gern diese Seite von Madi Diaz kennenlernen.