Coldplay in Wien: Chris Martin covert Taylor Swifts „Love Story“ mit Maggie Rogers

Eigentlich sollte Taylor Swift vom 8. bis 10. August in Wien gastieren und im dortigen Ernst-Happel-Stadion vor rund 95.000 Leuten dreimal live performen. Doch daraus wurde nichts, nachdem der US-Star wegen Terrorgefahr alle Gigs vor Ort absagte. Die Meldung machte weltweit die Runde und auch an den Musikerkollegen von Coldplay ging die News und die damit verbundene Trauer nicht spurlos vorbei. Als sie nun im Rahmen ihrer aktuellen „Music of the Spheres“-Tournee in Wien Halt machten, brachten sie ihre ganz eigene Art eines Statements zu Swifts Tourabsage auf die Bühne – Chris Martin coverte zusammen mit Support-Act Maggie Rogers den Swift-Song „Love Story“.

Chris Martin feiert Zusammengehörigkeitsgefühl der Swifties

„Das ist etwas, was wir nie tun, aber heute müssen wir es tun“, begann Martin die spontane Set-Änderung anzukündigen. Danach führte er aus: „Wir haben bisher nicht erwähnt, dass Wien aus den falschen Gründen weltweit in den Nachrichten war. Aber wir wollen sagen, was uns auch erreicht hat, ist die Schönheit und die Zusammengehörigkeit und die Freundlichkeit aller Fans von Taylor Swift.“

Im Anschluss stimmte er gemeinsam mit Maggie Rogers die Cover-Version an. Doch um nicht nur zu zweit auf der Stage zu stehen, holten sie auch noch zwei Swift-Fans auf die Bühne, denen sie sagten, dass sie jetzt alles machen könnten. Wobei der Coldplay-Sänger noch eine wichtige Anmerkung hatte: „Wenn sie [die Cover-Version] nicht gut ist, stellt sie bitte nicht auf YouTube, denn ich möchte keinen Ärger mit Taylor bekommen. Wenn ihr mit uns singen könntet, wäre das wunderbar. Es ist ein wunderbarer Song.“

Swifties schunkelten strahlend zur „Love Story“-Cover-Version

Chris Martin kümmerte sich vor allem um den ersten Song-Part, während Rogers im Finale der reduzierten Live-Version von Swifts Song brillierte. Dabei schunkelten und kuschelten die zwei Taylor-Swift-Fans im Takt, hielten mal Händchen, filmten das Spektakel mit und strahlten um die Wette.

Seht hier einen Mitschnitt des Swift-Cover-Moments:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Am Ende gab es tosenden Applaus für das Cover von „Love Story“ und Chris Martin bedankte sich noch einmal fürs Zuhören bei der Crowd, bei Taylor Swift für das Stück und bei den Swifties auf der Bühne – diese bekamen abschließend noch eine Umarmung vom Sänger.