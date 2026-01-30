Marta Del Grandi
„Dream Life“
Fire/Cargo (VÖ: 30.1.)
Träumerische Avant-Pop und Folk-Rock-Songs.
Empfehlungen der Redaktion
Eine poetische Reise in ihr Traumleben: Marta Del Grandi entwirft mit „Dream Life“ ein vielschichtiges Album, das wie ein komponiertes Fotobuch wirkt – detailliert und klar definiert. Die italienische Sängerin reflektiert politische und gesellschaftliche Themen und führt uns durch eine Welt voller Sehnsucht, Zweifel und leiser Hoffnung. In einem Feld aus Träumen und vielleicht sogar Desillusionen erkennt sie, wie wenig wir die Zukunft kontrollieren können.
Ihr einzigartiger Mix aus Avant-Pop, Folk-Rock und Jazz bewegt sich zwischen rebellischen Ausbrüchen und zarten Rückblicken. Das Storytelling bleibt dabei vor allem eines: authentisch
Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 2/2026.
