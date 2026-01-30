Marta Del Grandi-: Dream Life

Eine poetische Reise in ihr Traumleben: Marta Del Grandi entwirft mit „Dream Life“ ein vielschichtiges Album, das wie ein komponiertes Fotobuch wirkt – detailliert und klar definiert. Die italienische Sängerin reflektiert politische und gesellschaftliche Themen und führt uns durch eine Welt voller Sehnsucht, Zweifel und leiser Hoffnung. In einem Feld aus Träumen und vielleicht sogar Desillusionen erkennt sie, wie wenig wir die Zukunft kontrollieren können.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ihr einzigartiger Mix aus Avant-Pop, Folk-Rock und Jazz bewegt sich zwischen rebellischen Ausbrüchen und zarten Rückblicken. Das Storytelling bleibt dabei vor allem eines: authentisch

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 2/2026.