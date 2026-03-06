Modeselektor
„Classics Vol. 1“
Monkeytown (VÖ: 6.3.)
Da jubelt der Electrolurch: Nicht einfach nur Remixe.
Der Remix ist in HipHop wie Techno seit Jahrzehnten eine gängige Praxis. Was Modeselektor auf „Classics Vol. 1“ veranstalten, geht allerdings weit darüber hinaus. Frei nach dem selbst gestellten Motto „We tried hard and failed again, enjoy!“ zerstückelt und filetiert das Berliner Duo Stücke aus seinen ersten beiden Alben.
Da bleibt kein Beat mehr auf dem anderen, die Frequenzen werden so lange durchgeschüttelt, bis etwas Neues entsteht – das dennoch Erinnerungen an selige Clubnächte Anfang der Nullerjahre weckt. Genregrenzen sind dabei egal, alles fügt sich in den gewaltig rockenden Flow.
