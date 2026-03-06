Modeselektor

„Classics Vol. 1“

Monkeytown (VÖ: 6.3.)

Da jubelt der Electrolurch: Nicht einfach nur Remixe.

Modeselektor - Classics Vol. 1
von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Der Remix ist in HipHop wie Techno seit Jahrzehnten eine gängige Praxis. Was Modeselektor auf „Classics Vol. 1“ veranstalten, geht allerdings weit darüber hinaus. Frei nach dem selbst gestellten Motto „We tried hard and failed again, enjoy!“ zerstückelt und filetiert das Berliner Duo Stücke aus seinen ersten beiden Alben.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Da bleibt kein Beat mehr auf dem anderen, die Frequenzen werden so lange durchgeschüttelt, bis etwas Neues entsteht – das dennoch Erinnerungen an selige Clubnächte Anfang der Nullerjahre weckt. Genregrenzen sind dabei egal, alles fügt sich in den gewaltig rockenden Flow.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 3/2026.

Themen aus dem Artikel:
Review Electronic Modeselektor Classics Vol. 1