Mumford & Sons

„Prizefighter“

Universal (VÖ: 13.2.)

Sieg nach Punkten, dank alter Folkrock-Qualitäten.

Mumford & Sons - Prizefighter
von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Beim Preisboxen würde man von einer „Doublette“ sprechen: zwei kurz aufeinanderfolgende Schläge derselben Art. Kein Jahr nach „Rushmere“ veröffentlichen Mumford & Sons ihr sechstes Album und besinnen sich erneut auf ihre Wurzeln, auf rustikale Folk-Handwerkskunst mit himmelhohen Melodien.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

„Prizefighter“ wurde von Aaron Dessner (The National) produziert, genau wie „Wilder Mind“ (2015) – aber diesmal ohne die unnötigen Arena-Ambitionen. Trotz opulenter Refrains finden die 14 Songs ihre Größe vor allem in den leisen, intimen Momenten und im berauschenden Harmoniegesang. „Rubber Band Man“ mit Hozier ragt heraus.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 3/2026.

Themen aus dem Artikel:
Folkrock Prizefighter Review The National Mumford & Sons