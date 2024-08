Es ist die Zeit für klare Positionierung: Orville Peck beginnt sein Duett-­Album mit dem Gay-­Coun­try-­Klassiker „Cow­boys Are Fre­quent­ly, Se­cret­ly Fond Of Each ­Other“. An seiner Seite steht Willie Nelson, der Ned Sub­lettes Komposition 2006 berühmt machte. „­There’s many a cowboy who don’t understand the way that he feels for his bro­ther“, geht es in dem Text. Das Lied, sagt Nelson, sei wichtiger denn je. Mit Elton John singt Peck dessen „Saturday Night’s Alright (For Fighting)“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das gutturale „Chemical Sunset“ (mit Allison Russell) klingt wie De­peche Mode im Honkytonk-Saloon. Das lustige „You’re An Ass­hole, I Can’t Stand You (And I Want A Di­vorce)“ ist Seventies-Country, veredelt von Margo ­Price. Peck singt hier wie Elvis. Häufig bereitet der Kanadier seine Musik mit Rock’n’Roll- und Tex-Mex-Verweisen auf und wählt die größten Gesten. Ein Höhepunkt ist das von Diplo produzierte „Mid­night Ride“ mit Kylie Minogue: altmodischer Disco-­Dancepop, wie die Australierin ihn mag. Am schönsten ist Pecks Version von Glen Camp­bells „Rhine­stone Cow­boy“, weil sie sich tief vor dem ­Original ­verbeugt.