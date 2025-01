Ringo Starr in Nashville: Prominente Gäste und Setlist

Ringo Starr feiert das Live-Debüt seines neuen, von T Bone Burnett produzierten Country-Albums „Look Up“ in der Kultstätte des Genres, dem Ryman Auditorium in Nashville. In der 1892 erbauten Kirche war zwischen 1942 und 1974 die legendäre Radioshow Grand Ole Opry beheimatet, in der von Hank Williams bis Patsy Cline alle auftraten, die im Country Rang und Namen hatten.

Starr nahm 1970 sein zweites Soloalbum, „Beaucoups Of Blues“ anderthalb Meilen entfernt in den Music City Recorders Studio an der Music Row mit Country-Cracks wie den Pedal Steel-Spielern Pete Drake und Ben Keith, den Gitarristen Charlie Daniels und Jerry Reed und dem Elvis-Schlagzeuer D.J. Fontana auf.

Auch bei seinem aktuellen Gig im Ryman wurde er von prominenten Musiker:innen unterstützt. Neben dem Bassisten Dennis Crouch, die Gitarristen Daniel Tashian und dem Pedal Steel-Spieler Paul Franklin, die ihn auch auf dem Album unterstützten, war Jim Keltner am Schlagzeuger dabei, Produzent T Bone Burnett gab den Master of Ceremony und Sheryl Crow, Emmylou Harris, Jack White, Molly Tuttle, Billy Strings und Mickey Guyton performten im Set aus Klassikern und Songs vom „Look Up“-Album.

Die Setlist vom ersten Abend:

„Matchbox“ (mit Jack White)

„It Don’t Come Easy“

„Time on My Hands“

„Octopus‘ Garden“ (mit Molly Tuttle)

„Don’t Pass Me By“ (mit Jack White)

„Thankful“

„Honey Don’t“ (mit Billy Strings)

„Without Her“ (mit The War and Treaty)

„I Don’t Want to Spoil the Party“ (mit Sheryl Crow und Molly Tuttle)

„Boys“

„Have You Seen My Baby“

„You Don’t Know Me at All“

„Act Naturally“

„I Wanna Be Your Man“

„What Goes On“ (mit Billy Strings und Molly Tuttle)

„Look Up“

„Photograph“

„Yellow Submarine (mit Jim Keltner und Jack White)

„With a Little Help From My Friends“ (mit Emmylou Harris, Brenda Lee und den anderen Gästen)