Peaches

„No Lube So Rude“

Kill Rock Stars/Bertus (VÖ: 20.2.)

Back in Pink: Die coolste Feministin des Rock.

Peaches - No Lube So Rude
von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Während TikTok und „Süddeutsche“ den juvenilen Trend „Fotzen-Rap“ feiern, bringt Peaches endlich ein neues Album raus. Das erste seit zehn Jahren. Und mit Sicherheit lässt sich sagen, dass Merrill Beth Nisker immer noch die coolste Rock-Feministin des Planeten ist: „My hanging titties hit like the punch/ Older than you looking so cunt“, rappt die 59-Jährige zu den minimalistisch hämmernden Beats einer ominösen Produzentin namens The Squirt Deluxe.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Die Menopause ist nicht mehr die final frontier, Peaches feiert das mit den trockensten, sexpositivsten und besten Tracks ihrer Karriere.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 3/2026.

Themen aus dem Artikel:
Review Rock Peaches No Lube So Rude