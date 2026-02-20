Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

Während TikTok und „Süddeutsche“ den juvenilen Trend „Fotzen-Rap“ feiern, bringt Peaches endlich ein neues Album raus. Das erste seit zehn Jahren. Und mit Sicherheit lässt sich sagen, dass Merrill Beth Nisker immer noch die coolste Rock-Feministin des Planeten ist: „My hanging titties hit like the punch/ Older than you looking so cunt“, rappt die 59-Jährige zu den minimalistisch hämmernden Beats einer ominösen Produzentin namens The Squirt Deluxe.

Die Menopause ist nicht mehr die final frontier, Peaches feiert das mit den trockensten, sexpositivsten und besten Tracks ihrer Karriere.

