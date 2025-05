Einer der berühmtesten Konzertfilme erscheint erstmals auf LP. Pink Floyd 1972 im Amphitheater in Pompeji. Auch ohne antike Statuen, vulkanartige Landschaften und sengende Sonne ein fast cineastisches Erlebnis. „Echoes“, „Careful With That Axe, Eugene“ und „One Of These Days“ ertönen wie im Studio, was wohl das größte Kompliment ist, das man dieser Band machen kann.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Pink Floyd traten im leeren Amphitheater auf; vielleicht hätte sie italienisches Publikum nur gestört. Das Audio-Remaster hat Steven Wilson übernommen, der inzwischen wohl fleißigste Restaurator alter Helden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 5/25.