„Going Darker“ ist ein viel bewährtes Kinoprinzip von Filmreihen, um in einem zweiten Teil endlich die düsteren Charaktere zu beleuchten. Auch das Album „Queen II“ ist wie ein dunkler großer Bruder des Debüts „Queen“, der nun sein Recht auf Beachtung erstreitet. Dabei funktionieren Stücke wie „Ogre Battle“ und „The March Of The Black Queen“ – abgesehen von ihren Prog beeinflussten, Led Zeppelin artigen Tolkien Titeln – vor allem auf einer Metaebene: „Wir haben etwas Außergewöhnliches erschaffen“, sagte Brian May schon 1974 über ihr Werk, das abgesehen von „Seven Seas Of Rhye“, das bis auf Platz 10 der UK Charts gelangte, allerdings keine weitere Single abwarf. Die elf Songs verschwanden nach und nach von allen Queen-Setlisten. Lediglich „Seven Seas Of Rhye“ wurde bis zum Ende ihrer Live Karriere 1986 aufgeführt.

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Freundlich ausgedrückt waren nicht alle Queen Apologeten verzückt vom Reissue des Debüts. Die Edition des Nachfolgealbums mit 59 Tracks auf fünf CDs und zwei LPs macht vieles besser. Es enthält BBC Sessions, „Rainbow“ Live Stücke (bekannt), dazu mit „Not For Sale (Polar Bear)“ ein Lied, mit dem die Band stets haderte, das sie liegen ließ und das nun in einer muskulöseren Fassung vorliegt. Entscheidend sind natürlich die sogenannten Fly on the Wall Aufnahmen aus dem Tonstudio, wieder mit Fehlstarts, die, wenn auch nicht auf einem so theatralischen „Get Back“ Niveau wie bei den Beatles, doch zumindest neues Material von Freddie Mercury offenbaren. Er fehlt uns. Und natürlich war Mercury einer der besten Sänger aller Zeiten. Er war es sogar dann, wenn er schief sang. Zum Glück wurde er in der Neuabmischung, anders als bei „Queen“, offensichtlich nicht digital korrigiert.