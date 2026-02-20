Romano-Körper

In Berlin ist Roman Geike ein Weltstar. Der Sänger, Rapper und Radiomoderator mit den markanten Zöpfen macht Reklame für den Verkehrsverbund („S-Bahn fahr’n“) und gilt ansonsten als „Paradiesvogel aus Köpenick“. Nun kreisen seine poetisch-absurden Tracks um den menschlichen Leib. Zu zackigen Beats seines Studiopartners Siriusmo erzählt er von „Augen“ und „Arsch“ oder auch „Penis – Das Lied vom Glied“.

Ein Mix aus Spoken Word und Electro-Schock. Dabei sprengt er nicht das eigene Format – er verfeinert es. Ein Unikum, wie der sächsische Muskel-Popeye Rummelsnuff. In ihrem Genre sind sie unbesiegbare Könige.

