Serie der Woche: „Mood“

Vor mehr als einem Jahr war „Mood“ schon bei der BBC zu sehen, jetzt endlich ist die Serie auch hier gelandet – leider ohne Originalton in der ZDF-Mediathek. Auch Leute, die keine „Ich gucke nichts Synchronisiertes“-Schnösel sind, muss das ärgern, denn Nicole Leckys wilde Raps und Wutausbrüche, die oft aus dem Nichts zu kommen scheinen, sind kaum übersetzbar.

„Mood“ ist eine Art Musical-Drama, das Lecky sich selbst auf den Leib geschrieben hat, ursprünglich als Theaterstück – sie ist Sasha, eine chaotische Londoner Sängerin, die zwischen Familienstress und Liebeskummer eigentlich groß rauskommen will, es aber immer wieder verbockt. Könnte Social Media die Lösung für sie sein? Oder der Weg in die totale Katastrophe? Selten gelingt Sozialkritik so rigoros und lustig und unterhaltsam. (ZDF)

Der ARD-Sechsteiler mit improvisierten Dialogen und toller Besetzung ist schrecklich realistisch, manchmal kippt er ins leicht Groteske.

Vieles wurde an nur 23 Drehtagen improvisiert, das meiste ist tatsächlich sehr lustig. Es gibt ein bisschen zu viel Fäkalhumor und billige Pointen, doch was wirklich schade ist: Dass die Staffel mit einem Würgereiz endet – und zwar bei Folge neun, während in der zehnten dann nur noch ein Making-of gezeigt wird.

Nüchtern-intensive Erzählung von trostlosen Lebensentwürfen, falschen Entscheidungen, von Schuld und Sühne – letztlich ein Drama vom Niedergang der amerikanischen Mittelschicht.