Serie der Woche: „The Consultant“

Bereits bei der Ankündigung des Achtteilers nach dem Roman von Bentley Little konnte man sich nicht entscheiden: „dark comedy“ oder „workplace thriller“? Eher Letzteres, denn witzig ist „The Consultant“ nicht. Die emotionslosen bis bösartigen Gesichtsausdrücke von Christoph Waltz und seine süffisante Art zu sprechen sind hier zwar mal wieder eine Schau, doch die Geschichte um zwei Arbeitskolleg:innen, die einem Berater-Tyrannen auf die Schliche kommen wollen, ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen – wie schon der artifizielle Name des Schurken, Regus Patoff, andeutet.

„The Consultant“ spielt in einer Videogames-Firma, die Welten überlappen manchmal, aber was fehlt, ist echte Spannung. Das Groteske ist nicht grotesk genug, das Realistische zu unrealistisch – und so sitzt die Serie zwischen allen Stühlen und kommt nicht recht vom Fleck. Durch die Konzentration auf drei Figuren fehlt der größere Rahmen und der Betrieb bleibt einem fremd. Dass Britanny O’Grady und Nat Wolff neben Waltz bestehen können, ist allerdings ja auch schon keine kleine Leistung. (Amazon Prime)

Der ARD-Sechsteiler mit improvisierten Dialogen und toller Besetzung ist schrecklich realistisch, manchmal kippt er ins leicht Groteske.

Vieles wurde an nur 23 Drehtagen improvisiert, das meiste ist tatsächlich sehr lustig. Es gibt ein bisschen zu viel Fäkalhumor und billige Pointen, doch was wirklich schade ist: Dass die Staffel mit einem Würgereiz endet – und zwar bei Folge neun, während in der zehnten dann nur noch ein Making-of gezeigt wird.

Nüchtern-intensive Erzählung von trostlosen Lebensentwürfen, falschen Entscheidungen, von Schuld und Sühne – letztlich ein Drama vom Niedergang der amerikanischen Mittelschicht.