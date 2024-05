Serie der Woche: „The Tattooist Of Auschwitz“

Bratislava im Jahr 1942. Lali Sokolov wartet auf den Zug nach Polen. Auf seinem Mantel klebt ein Judenstern. Als Lali beim Einsteigen einen alten Schulkameraden in Uniform sieht, ist dieser entsetzt: „Hau ab, Lali! Renn weg, so schnell, wie du kannst!“ Doch dazu ist es zu spät. Als dann irgendwann die Türen des Waggons wieder aufgehen, in die Lali und all die anderen gepfercht wurden, ist das Tor mit der Aufschrift „Arbeit macht frei“ nicht weit, und ein deutscher Kommandant ruft: „Willkommen in Auschwitz!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bald wird Lali die ersten Leichen sehen, die ins Krematorium gefahren werden, bald wird er dafür verantwortlich sein, Neuankömmlingen Nummern auf den Arm zu tätowieren – auch der jungen Gita, in die er sich verliebt. Wie Heather Morris‘ Roman „Der Tätowierer von Auschwitz“ vermengt die Serienadaption beruhend auf der wirklichen Geschichte des slowakischen Juden Lali Sokolov Holocaust-Drama und Liebesgeschichte und erzählt in oft nicht leicht zu verdauenden Bildern von den Schuldgefühlen eines Überlebenden. (Sky)