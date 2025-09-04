Serie der Woche: „We Are Lady Parts“

Saira arbeitet in einer Metzgerei und kann zumindest einen Teil ihrer Wut beim Fleischklopfen abbauen. Ayesha verdient ihr Geld als Uber-Fahrerin und braucht da als Kopftuchträgerin gute Nerven. Bisma stößt mit ihren Comics über feministische Themen vor allem auf Unverständnis. Die drei Frauen sind Musliminnen, und sie sind die Punkband Lady Parts, die Lieder wie „Voldemort Under My Headscarf“ im Repertoire hat. Lady Parts hoffen, wie so viele Bands in London, auf den großen Durchbruch. Doch weil sie glauben, mit dem dünnen Sound, den sie bisher als Trio abliefern, keinen Erfolg zu haben, suchen sie eine Leadgitarristin.

Und hier kommt Amina auf den Plan. Sie ist Mikrobiologie-Doktorandin und kann ziemlich gut Gitarre spielen. Allerdings gibt es drei Probleme: Erstens hat sie fürchterliches Lampenfieber, zweitens findet sie es haram, also aus religiöser Sicht verboten, als Frau in einer Band zu spielen, und drittens ist sie eigentlich nur auf der Suche nach einem Mann, um mit ihm eine Familie zu gründen. Doch weil sie sich ausgerechnet in den Bruder von Ayesha verknallt hat, sind Problem eins und zwei schnell vergessen.

Nida Manzoor, die „We Are Lady Parts“ erfunden, geschrieben und bei allen sechs Episoden Regie geführt hat, ist eine kleine Sitcom-Sensation gelungen. Die Serie kommt wie ein Mash-up aus Alan Parkers „The Commitments“ und Bisha K. Alis „Ms. Marvel“ daher, nimmt den islamischen Glauben zwar ernst, kann aber auch darüber lachen, ist irrwitzig, rebellisch und warmherzig und steht mit ihrem Faible für schrullige Figuren im Melting Pot London und mit den Geschichten von vier sehr unterschiedlichen Frauen (fünf, wenn man die stets einen Niqab tragende Managerin mitzählt), ihre Band und ihre Familien in der Tradition der großen britischen Sozialkomödien. (ZDFneo)