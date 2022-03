Serie der Woche: Wolf Like Me

Mary ist eine etwas überdrehte Zeitungskolumnistin, Gary ein Witwer, der sich liebevoll um seine von Panikattacken geplagten elfjährige Tochter kümmert und Marys Herz dadurch erobert, dass er ihr bei dem ersten Rendezvous „Don’t Dream It’s Over“ von Crowded House vorsingt. Die rührende Lovestory von Mary und Gary klingt auf den ersten Blick nach RomCom vom Reißbrett.

Doch die sechsteilige Miniserie aus Australien hat sich einen etwas anderen Dreh einfallen lassen: Statt um Boy meets Girl geht es hier um Mann trifft Wolf. Denn dass Mary anders ist, merkt Gary spätestens, als er sie dabei erwischt, wie sie sich im Keller ihres Hauses mit ein paar lebenden Tieren einschließt, als eine Vollmondnacht naht.

„Wolf Like Me“ ist eine Werwolf-Serie für alle, die keine Werwolf-Serien mögen, eine romantische Komödie für alle, die keine romantische Komödien mögen, und eine wunderbar leicht erzählte Geschichte über den Umgang mit emotionalen Ballast, die Überwindung von Traumata und das Akzeptieren des Andersseins. (Amazon Prime)

mit Tiffany Haddish, Sam Richardson, Ben Schwartz

mit Mala Emde, Edin Hasanovic, Salka Weber.

Mit Elisha Williams, Saycon Sengbloh, Don Cheadle

Der ARD-Sechsteiler mit improvisierten Dialogen und toller Besetzung ist schrecklich realistisch, manchmal kippt er ins leicht Groteske.

Vieles wurde an nur 23 Drehtagen improvisiert, das meiste ist tatsächlich sehr lustig. Es gibt ein bisschen zu viel Fäkalhumor und billige Pointen, doch was wirklich schade ist: Dass die Staffel mit einem Würgereiz endet – und zwar bei Folge neun, während in der zehnten dann nur noch ein Making-of gezeigt wird.

Nüchtern-intensive Erzählung von trostlosen Lebensentwürfen, falschen Entscheidungen, von Schuld und Sühne – letztlich ein Drama vom Niedergang der amerikanischen Mittelschicht.