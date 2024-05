Man kann sich jetzt natürlich fragen, ob man ein Dutzend Blues- Coverversionen vom berühmtesten Zylinderträger der Welt braucht. Man kann aber auch feststellen, dass es wohl nur Slash gelingt, so eine Gästeliste an Sänger:innen zusammenzustellen: Billy Gibbons, Paul Rodgers, Brian Johnson, Beth Hart und noch mehr, etwas überraschend auch Demi Lovato (die „Papa Was A Rolling Stone“ leider arg verkreischt).

Chris Robinson singt „The Pusher“ (Steppenwolf), Iggy Pop „Awful Dream“ (Lightnin’ Hopkins), das sind die Highlights – beide klingen genau so, wie sie eben immer klingen. Um Ambitionen geht es hier sowieso nicht, sondern einfach um Spaß. Für den Ehrgeiz war ja schon bei Guns N’ Roses dieser andere zuständig.