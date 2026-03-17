Demi Lovato zeigt bei „Fallon“ mit „Ghost“ ihre Stimmgewalt

Demi Lovato war zu Gast bei „The Tonight Show“, um ihren emotionalen Song „Ghost“ zu performen und mit Host Jimmy Fallon über ihre Hochzeit und ihr Album „It’s Not That Deep“ zu sprechen.

Bei ihrem Auftritt wurde Lovato von einem Pianisten begleitet, der die liebeskranke Ballade untermalte. „The one thing that I’m scared of/ Is that your love could be temporary“, schmettert Lovato in dem Song. „I could die just looking at you/ But if you go before I do/ I hope you flicker the lights/ And send a chill down my spine so cold/ Wanna be haunted for life by your ghost.“

Lovato setzte sich mit Fallon zusammen, um über ihr letztes Jahr erschienenes Album und ihr neues Kochbuch „One Plate at a Time“ zu plaudern. Sie sprach auch über ihre Hochzeit, bei der Goo-Goo-Dolls-Frontmann John Rzeznik ihren gemeinsamen Lieblingssong „Iris“ spielte.

Hochzeit mit Stars

„Wir waren so dankbar, dass er aufgetreten ist“, sagte sie. „Das war keine Frage. Wir wollten diesen Song unbedingt als unseren ersten Tanz, und er hat ihn absolut umgehauen … Es gab einen Mitsing-Moment. Das war wirklich, wirklich süß und schön.“

Lovato verriet außerdem, dass sie Paris Hilton als DJ für die Hochzeit engagiert hatte. „Sie ist so ikonisch“, sagte Lovato. „Und es war elektrisierend.“

Die Sängerin sprach auch darüber, letzten Sommer gemeinsam mit den Jonas Brothers im MetLife Stadium auf der Bühne gestanden zu haben. „Es hat so viel Spaß gemacht“, sagte sie. „Wir hatten eine Riesenparty, und diese Songs zu performen war unglaublich nostalgisch für mich. Wir hatten die beste Zeit, und es war toll, sie wiederzusehen. Ich war so nervös!“

Musical Genre Challenge

Später in der Late-Night-Show traten Lovato und Fallon beim „Musical Genre Challenge“ an, bei dem sie Hits in verschiedenen Stilen zum Besten gaben.

Lovato hat den Start ihrer „It’s Not That Deep“-Tour nach hinten verschoben. Die Tournee beginnt nun am 13. April in Orlando. Zuvor geplante Stopps in Nashville, Atlanta, Las Vegas, Denver und Charlotte, North Carolina wurden gestrichen.

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„Meine Lovatics – ich freue mich so sehr, dieses Jahr wieder auf der Bühne zu stehen und euch in so vielen Städten wie möglich zu besuchen“, schrieb Lovato letzten Monat auf Instagram. „Während ich begann, mich auf die Tour vorzubereiten, wurde mir klar, dass ich mich möglicherweise übernommen habe. Um meine Gesundheit zu schützen und sicherzustellen, dass ich bei jeder Show alles geben kann, brauche ich mehr Zeit zum Ausruhen und Proben – und letztlich einen Zeitplan mit etwas mehr Freiraum, der es mir ermöglicht, die gesamte Tournee durchzuhalten.“