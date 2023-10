Halloween: So verkleiden sich Adele, Rosalía, Paris Hilton und Co.

Foto: Getty Images for Casamigos, Matt Winkelmeyer. All rights reserved.

Von Cartoon-Charakteren bis hin zu lebenden Ikonen – auch Hollywood-Stars lassen es sich nicht nehmen, tief in die Kostümkiste zu greifen und in eine andere Rolle zu schlüpfen, wenn es wieder heißt: „Süßes, sonst gibt’s Saures!“

Adele als Morticia Addams

Mit langem, schwarzem Haar und einem auffälligen Augen-Makeup hat Adele bereits am vergangenen Wochenende (28. und 29. Oktober) das Grusel-Fest eingeläutet. Auf ihrer Las-Vegas-Residency performte die „Rolling in the Deep“-Sängerin in einem Morticia-Addams-Kostüm und brachte dabei eine schaurige Note in ihre sonst so gefühlvollen Balladen.

Machine Gun Kelly und Megan Fox inszenieren „Kill Bill“-Charaktere

In gleich zwei Partner:innen-Kostümen zeigten sich Machine Gun Kelly und Megan Fox. Nachdem sie sich als Charaktere der Manga-Serie „Death Note“ verkleideten, präsentierten sie sich außerdem – blutverschmiert und mit verstörenden Blicken – als Gogo Yubari und die Braut aus Quentin Tarantinos 2003er Film-Klassiker „Kill Bill“.

Rosalía im Björk-Look

2001 schritt Björk in einem legendären, weißen Schwanen-Kleid über den roten Teppich der Oscar-Verleihung. Mehr als 20 Jahre später huldigt die spanische Sängerin Rosalía diesen popkulturellen Moment, indem sie ein ähnliches Kleid zu Halloween trägt.

Demi Lovato als Disney-Prinzessin

Die Live-Action-Version des Märchens „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ verursachte in diesem Jahr viele Schlagzeilen. Während Rachel Zegler die Figur in der Verfilmung spielen wird, zeigt Demi Lovato mit ihrem diesjährigen Halloween-Kostüm, welch passende Wahl auch sie für die Prinzessin gewesen wäre.

Lizzo zollt Tina Turner Tribut