Mehr England als Endzeit: Hymnen-Rock aus Liverpool.

Postapokalyptischen Scally-Rock nennen die jungen Scouser von Stone ihren Stil. Das ist Liverpooler Working-Class-Slang zwischen Pub, Fußball, Sich-auf-die-Brust-Klopfen und Trotz. Die Postapokalypse sucht man in der Musik allerdings vergeblich. Hier dominieren eingängige Songs mit sanfter Punk- und Hardcoreprägung, die sich am Ende dem hymnischen Alternative Rock Albions mit Nullerjahre-Flair annähern.

Der frühere Bandname The Bohos wirkt vor diesem Hintergrund weiterhin passend. Ein wenig Rotz und Selbstbehauptung, aber vor allem: mehr England als Endzeit, mehr Refrain als Ruine.

