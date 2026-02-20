Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

Postapokalyptischen Scally-Rock nennen die jungen Scouser von Stone ihren Stil. Das ist Liverpooler Working-Class-Slang zwischen Pub, Fußball, Sich-auf-die-Brust-Klopfen und Trotz. Die Postapokalypse sucht man in der Musik allerdings vergeblich. Hier dominieren eingängige Songs mit sanfter Punk- und Hardcoreprägung, die sich am Ende dem hymnischen Alternative Rock Albions mit Nullerjahre-Flair annähern.

Der frühere Bandname The Bohos wirkt vor diesem Hintergrund weiterhin passend. Ein wenig Rotz und Selbstbehauptung, aber vor allem: mehr England als Endzeit, mehr Refrain als Ruine.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 3/2026.