Kandis und Kaschmir, Scones und Salonschleicher: „Rainy Sunday Afternoon“ weckt liebliche Assoziationen, doch es ist keine Earl-Grey-Gemütlichkeit, die das 13. Album von The Divine Comedy umgibt. Düsternis lauert, Verfall und Vergänglichkeit; Kindheitsmemoiren kontrastieren das waidwunde Weltgeschehen.

„I try not to fixate on the state of the world/ I wonder if one day the doom and gloom will disappear/ And the men who rule by fear/ Will realise the error of their ways“, barmt Neil Hannon im sarkastisch beschwingten Titeltrack, der eine Big Band aus dem Regenhut zaubert. Die Arrangements und Melodien sind wie immer herrlich!

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.