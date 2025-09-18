The Divine Comedy

„Rainy Sunday Afternoon“

Divine Comedy/PIAS (VÖ: 19.9.)

Premium-Kammerpop aus den Abbey Road Studios.

von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Kandis und Kaschmir, Scones und Salonschleicher: „Rainy Sunday Afternoon“ weckt liebliche Assoziationen, doch es ist keine Earl-Grey-Gemütlichkeit, die das 13. Album von The Divine Comedy umgibt. Düsternis lauert, Verfall und Vergänglichkeit; Kindheitsmemoiren kontrastieren das waidwunde Weltgeschehen.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

„I try not to fixate on the state of the world/ I wonder if one day the doom and gloom will disappear/ And the men who rule by fear/ Will realise the error of their ways“, barmt Neil Hannon im sarkastisch beschwingten Titeltrack, der eine Big Band aus dem Regenhut zaubert. Die Arrangements und Melodien sind wie immer herrlich!

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.

Themen aus dem Artikel:
Review The Divine Comedy Kammerpop Rainy Sunday Afternoon