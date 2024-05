Die Verpackung ihres 13. Studio­albums strebt zu den Sternen, doch sind die Mave­ricks alt genug, um so­gleich mit irdischer Botschaft zu er­nüchtern. „The ­Years Will Not Be Kind“, weiß Raul Malo mit 58 und versichert: „I’m lear­ning to ac­cept it.“

Ins Bild passt, dass der Chef der flexiblen Americana-Pioniere auf Songsuche auch den eigenen Fun­dus bemüht. „Live Close By (Visit Of­ten)“ ist womöglich als Beziehungs­ratgeber aktueller denn je – und diese kernige Neuauflage in full R&B mode viel besser als das arg clea­ne Original, das Co-Autor Malo 2001 für K. T. ­Oslin produzierte. Nur Duettpartnerin Ni­cole Atkins geht ein bisschen unter – im Gegensatz zu Sierra Ferrell, die Malo im schmachtenden Titelsong mehr entgegenzusetzen hat.