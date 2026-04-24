The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Bret Easton Ellis: „Musik hat mich geprägt wie sonst nichts“

Seine neuen Lieder untersuchen mikroskopisch kleine Momente der menschlichen Erfahrung, sagt Kenneth Pattengale zum siebten Album der Milk Carton Kids. Aber auch die Musik ist mikroskopisch. Die Magie dieses Duos entsteht, weil sich hier zwei Stimmen auf der allerkleinsten Ebene verbinden.

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Beim Hören hält man den Atem an, weil man den Vortrag nicht stören will. Zu den eng umschlungenen Gesängen kommen ebensolche akustische Instrumente, vorsichtig gespielt und warm analog schwingend. Manchmal denkt man natürlich an Simon & Garfunkel, immer aber an amerikanische Landschaften. Meisterhaft.