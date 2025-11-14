Thee Headcoatees
„Man-Trap“
Damaged Goods (VÖ: 14.11.)
Die aufgekratzten Sisters Of Suave sind zurück.
So viel Twang, Reverb und Distortion bei zugleich himmlisch süßem Girlgroup-Gesang war lange nicht. Das 1991 in Chatham als weibliches Gegenstück zu Billy Childishs Thee Headcoats gegründete Frauenquartett zeigte sich in den letzten 25 Jahren leider nur solo. Mit ihren Alben blieben zumindest Ludella Black und Holly Golightly dem Spirit der frühen Sechziger treu.
Auf „Man-Trap“ geht die Party nun weiter – produziert von Billy Childish, mit den Headcoats als Backingband. Jede Menge Coverversionen – „The KKK Took My Baby Away“! – und ein paar schwer unterscheidbare eigene Songs halten den aufgekratzten Spirit alive.
