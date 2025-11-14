Thee Headcoatees

„Man-Trap“

Damaged Goods (VÖ: 14.11.)

Die aufgekratzten Sisters Of Suave sind zurück.

Thee Headcoatees - Man-Trap
von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

So viel Twang, Reverb und Distortion bei zugleich himmlisch süßem Girlgroup-Gesang war lange nicht. Das 1991 in Chatham als weibliches Gegenstück zu Billy Childishs Thee Headcoats gegründete Frauenquartett zeigte sich in den letzten 25 Jahren leider nur solo. Mit ihren Alben blieben zumindest Ludella Black und Holly Golightly dem Spirit der frühen Sechziger treu.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Auf „Man-Trap“ geht die Party nun weiter – produziert von Billy Childish, mit den Headcoats als Backingband. Jede Menge Coverversionen – „The KKK Took My Baby Away“! – und ein paar schwer unterscheidbare eigene Songs halten den aufgekratzten Spirit alive.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 12/2025.

Themen aus dem Artikel:
Review Garage Rock Thee Headcoatees Man-Trap