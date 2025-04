Kings of Leon beweisen: Rock stirbt nie

Der Sänger von TV On The Radio darf sich mittlerweile Star nennen, agiert er doch ebenso als Schauspieler. Aber Musik kann er immer noch. Das beweist sein sehr souveränes Solodebüt, das zwar an seine Stammband anknüpft, aber doch eine Spur poppiger ausgefallen ist.

Tunde Adebimpe steigert sich in ein feines Kammer-Post-Punk-Inferno hinein, das auch Prince als Einfluss aufweisen kann, aber nie ausufert und gewisse Grenzen übertritt – Wut und Experimente nur im Rahmen! Und plötzlich kommt er mit einer an Kele erinnernden sanften Ballade wie „ILY“ vorbei. Sehr eigen, aber immer Hand in Hand mit dem Hörer.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 5/25.