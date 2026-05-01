Weird Nightmare
„Hoopla“
Sub Pop/Cargo (VÖ: 1.5.)
Punkig überdrehter Power-Pop aus Kanada.
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Alex Edkins lebt für Lautstärke. Mit der Band Metz zerreißt er Trommelfelle mit gnadenlosem Noise bar aller Eingängigkeit. Anders ist das bei seinem Soloprojekt Weird Nightmare, das vor hemdsärmeliger Nostalgie trieft. Dort eifert er den Melodien nach, denen er einst als Student begegnete, jenen von Big Star, Elvis Costello oder den Replacements.
Nur die Lautstärke ist geblieben. Edkins’ Gitarre kracht und jault, die Drums ballern durchgehend, ob in der Außenseiterhymne „Never In Style“ oder dem lebenskrisigen „Where I Belong“. Ein Gleichklang des Krachs, der den trällernden Songs jegliche Dynamik raubt. Dieser Power-Pop hat zu viel Power.
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