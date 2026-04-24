White Denim
„13“
Bella Union/Bertus (VÖ: 24.4.)
Kaleidoskopischer Prog-Soul aus L.A., Wahnsinn inklusive.
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Auf „12“ folgt „13“. Zuletzt hatten White Denim, das vielförmige Bandkollektiv um James Petralli, ihr zwölftes Album veröffentlicht, auf dem sie ihren garagigen Funk-Rock um Pastorales ergänzten. Jetzt folgt der zweite Term der begonnenen Gleichung.
„13“ kehrt die Ruhe des Vorgängers um und spiegelt sie als schroffen Genremix. Da gibt es sumpfigen Soul („Crossfyre“) und abgespacten Dub („Earth To“), da kollidiert tuckelnder Country („Hired Hand #2“) mit verzerrtem Dadaismus à la Captain Beefheart („(God Created) Lock And Key“). Klingt fordernd? Ist es auch, aber die abwitzige Rechnung geht auf
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