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Auf „12“ folgt „13“. Zuletzt hatten White Denim, das vielförmige Bandkollektiv um James Petralli, ihr zwölftes Album veröffentlicht, auf dem sie ihren garagigen Funk-Rock um Pastorales ergänzten. Jetzt folgt der zweite Term der begonnenen Gleichung.

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„13“ kehrt die Ruhe des Vorgängers um und spiegelt sie als schroffen Genremix. Da gibt es sumpfigen Soul („Crossfyre“) und abgespacten Dub („Earth To“), da kollidiert tuckelnder Country („Hired Hand #2“) mit verzerrtem Dadaismus à la Captain Beefheart („(God Created) Lock And Key“). Klingt fordernd? Ist es auch, aber die abwitzige Rechnung geht auf