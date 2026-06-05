Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Mit „Roses“ veröffentlicht das New Yorker Indie-Duo Widowspeak das siebte Studioalbum. Und ungeachtet des Titels erzählt es nicht von großen und schwülstigen romantischen Gesten, sondern direkt aus dem Alltag. In „Wondering“ zum Beispiel singt Molly Hamilton von ihren Gedanken in ihrem Brotjob in einem New Yorker Diner, gewohnt und gekonnt sweet und Mazzy-Star-like.

Widowspeak bleiben ihrer Linie treu und liefern Dream- und Power-Pop mit Indie- und Folk-Elementen. „Roses“ braucht keine großen Gesten. Das Brillante ist das Zusammenspiel von Molly Hamiltons Stimme und Robert Earl Thomas‘ Gitarrenriffs.