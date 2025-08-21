Die große Titelgeschichte zu Depeche Mode: 3 gegen Trump

Softrock, Indie-Pop, Country, Screamo – nach drei gefeierten Alben und vier Jahren Pause melden sich Wolf Alice mit „The Clearing“ zurück und trauen sich (zu) viel. Atmosphärische Vocals treiben auf schweren Bässen, Streicher bringen Drama. Vorwiegend verwaschen schwebt Ellie Rowsells Stimme durch ein Album, das mehr Gefühl als Form bietet. Wolf Alice lassen und wollen sich nicht festlegen.

Doch so genrefluid die Platte auch klingt, so überkonzipiert wirkt sie streckenweise auch. Es fehlt an klaren Hooks. Ein mutiger Sound-Trip ohne Leerstellen, der schwerelos scheint, jedoch schwer zu greifen ist.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.