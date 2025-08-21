Wolf Alice

„The Clearing“

Die britische Band schwelgt im Rausch der Stile.

von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Softrock, Indie-Pop, Country, Screamo – nach drei gefeierten Alben und vier Jahren Pause melden sich Wolf Alice mit „The Clearing“ zurück und trauen sich (zu) viel. Atmosphärische Vocals treiben auf schweren Bässen, Streicher bringen Drama. Vorwiegend verwaschen schwebt Ellie Rowsells Stimme durch ein Album, das mehr Gefühl als Form bietet. Wolf Alice lassen und wollen sich nicht festlegen.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Doch so genrefluid die Platte auch klingt, so überkonzipiert wirkt sie streckenweise auch. Es fehlt an klaren Hooks. Ein mutiger Sound-Trip ohne Leerstellen, der schwerelos scheint, jedoch schwer zu greifen ist.

Diese Review erschien zuerst im Rolling Stone Magazin 9/2025.

Themen aus dem Artikel:
Wolf Alice The Clearing Review Alternative Rock