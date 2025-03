The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Richard Chamberlain , ausgezeichnet mit drei Golden Globes ausgezeichnet und ab 1980 dank Miniserien wie Shogun und Die Dornenvögel zum Weltstar aufgestiegen, ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Chamberlains Publizist bestätigte den Tod des Schauspielers gegenüber Variety. Und fügte hinzu, dass er am Samstagabend in Waimanalo, Hawaii, wo Richard Chamberlain seit den 1980er Jahren lebte, an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben sei.

Nach seinem Schauspieldebüt 1959 in einer Folge von Alfred Hitchcock Presents spielte Richard Chamberlain in einigen Filmen und Fernsehsendungen kleinere Rollen. 1961 erhielt er seine Durchbruchrolle als Titelfigur in der Arztserie Dr. Kildare. Die Serie lief fünf Staffeln lang und umfasste fast 200 Folgen. 1962 erhielt Chamberlain seinen ersten Golden Globe als bester männlicher Fernsehstar. Während er in Dr. Kildare mitspielte, startete Chamberlain auch eine Musikkarriere. Und landete 1963 mit dem Titelsong der Serie einen Top-10-Hit.

„Shogun“ und „Die Dornenvögel“

Chamberlain, der als „König der Miniserien“ bezeichnet wird, spielte in den 1980er Jahren in Shogun einen englischen Seemann, der im Japan des 17. Jahrhunderts strandet. Was die gefeierte Neuverfilmung von 2024 inspirierte. Der Schauspieler spielte auch die Hauptrolle in der äußerst erfolgreichen Miniserie Die Dornenvögel von 1983. Für beide Rollen wurde Chamberlain bei den jeweiligen Golden Globes als bester Schauspieler ausgezeichnet. Und für beide Nominierungen für einen Emmy nominiert.

Chamberlain war auch der erste Schauspieler, der den Spion Jason Bourne auf der Leinwand verkörperte. Und zwar in dem Fernsehfilm The Bourne Identity aus dem Jahr 1986. Obwohl sein Umzug nach Hawaii in den Achtzigern seine Arbeit verlangsamte, trat Chamberlain in den 2000er Jahren weiterhin in Gastrollen in Fernsehsendungen auf. Darunter sein letzter Auftritt in einer Folge von David Lynchs Twin Peaks: The Return im Jahr 2017.

Auf der großen Leinwand gehörte Chamberlain 1974 zum All-Star-Ensemble in The Towering Inferno. Er spielte Aramis in drei von Die drei Musketiere inspirierten Filmen, spielte Allan Quatermain in zwei Filmen über diesen fiktiven Abenteurer (King Solomon’s Diamonds von 1985 und Allan Quatermain and the Lost City of Gold von 1986). Und spielte in dem apokalyptischen Mystery-Film The Last Wave von Regisseur Peter Weir.

„Unser geliebter Richard ist nun bei den Engeln“, fügte Martin Rabbett, Chamberlains langjähriger Partner, in einer Erklärung hinzu. „Er ist frei. Und schwebt zu den geliebten Menschen, die vor uns gegangen sind. Wie gesegnet waren wir, eine so erstaunliche und liebevolle Seele gekannt zu haben. Die Liebe stirbt nie. Und unsere Liebe ist unter seinen Flügeln, die ihn zu seinem nächsten großen Abenteuer tragen.“