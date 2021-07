Ricky Gervais glaubt, dass „The Office“ heute direkt abgesetzt würde

In einem neuen Video wird Emilia Clarke gefragt, welche Szene sie aus „Game Of Thrones“ ändern würde. Ihre Antwort: „Die Stelle, an der ich gestorben bin!“

Achtung, Spoiler! Wer das Ende von „Game Of Thrones“ nicht kennt, sollte jetzt besser nicht weiterlesen. Drei Jahre ist es her, dass die Erfolgsserie „Game Of Thrones“ nach acht Staffeln zu einem (kontroversen) Ende fanden. Insbesondere der Tod von Daenerys Targaryen – gespielt von Emilia Clarke – durch die Hand ihres Partners Jon Snow (Kit Harington) ließ viele Zuschauer:innen unzufrieden zurück, da sie die Charakterentwicklung der Drachenmutter als unpassend und weit hergeholt empfanden. In einem neuen Video von „TheSkimm“ wurde Emilia Clarke nun mit mehreren Fragen konfrontiert, die sowohl ihr Privatleben als auch die Zeit bei „Game Of Thrones“ betreffen.…