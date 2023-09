Das wäre mutig: Angeblich kommt „The Office“ zurück

Foto: NBCUniversal via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Wie es aussieht, könnte es bald eine Fortsetzung von „The Office“ geben. Allerdings nicht von der Ursprungsversion aus Großbritannien, mit der Ricky Gervais als fieser Bürotyrann weltberühmt und in Hollywood berüchtigt wurde, sondern die US-Fassung scheint in eine neue Runde zu gehen.

Offiziell ist bisher noch nichts. Die Information stammt aus einem internen Memo der Writers Guild of America (die gemeinsame Gewerkschaft der Autoren in der Film- und Fernsehindustrie der Vereinigten Staaten), die nach 146 Tagen Streik eine vorläufige Einigung mit der Alliance of Motion Pictures and Television Producers erzielt hat.

Hier heißt es: „Wir werden auch bald eine Flut von Ankündigungen von Projekten und Besetzungen erleben, die bisher aus Angst vor einem schlechten Image zurückgehalten wurden… Greg Daniels wird zum Beispiel ein Reboot von ‚The Office‘ machen.“

Steve Carell fürchtet sich etwas vor einer „The Office“-Fortsetzung

Der Erfolg der Serie sprach natürlich auch früher schon für eine Weiterführung, auch wenn das Problem nach neun Staffeln natürlich die fehlenden Überraschungseffekte sind. Sitcoms, egal wie erfolgreich sie sind, biegen meist nach fünf bis sechs Staffeln in die Beliebigkeit ab. Ausnahmen soll es natürlich geben. Aber seit „Friends“ (die Chuck-Lorre-Produktionen mal ausgenommen) war eben auch keine Sitcom mehr so einflussreich wie „The Office“.

Allerdings könnte auch der Zeitgeist dagegen sprechen. Das zumindest vermutete schon 2018 Steve Carell, der den Bürohäuptling Michael Scott mimte: „Ich glaube, das Interesse ist wieder gestiegen, und es wird darüber gesprochen, sie zurückzubringen. Aber abgesehen davon, dass ich das einfach nicht für eine gute Idee halte, wäre es unmöglich, diese Serie heute zu machen und sie so beim Publikum durchzusetzen, wie sie vor 10 Jahren von den meisten Menschen angenommen wurde. Das gesellschaftliche Klima ist heute ein anderes.“

Er fügte hinzu: „Vieles von dem, was in der Serie dargestellt wird, ist völlig verkehrt. Das ist sozusagen der Witz. Aber ich weiß einfach nicht, wie das jetzt funktionieren würde.“

In Zeiten mutmaßlicher Cancel Culture könnte „The Office“ entweder schnell wieder abgesetzt sein, oder gerade dadurch mit jeder Episode talk of the town. Ricky Gervais hat übrigens auch eine eindeutige Meinung, wie heute mit der Serie umgegangen würde (Spoiler: A§$et$z%n!!!!)