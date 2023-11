Ringo Starr: Die Rückkehr der „Beatlemania“

Wie immer mit einem Ringo-mäßigen Augenzwinkern, kommentiert die Schlagzeuger-Legende die Top-Platzierung der Single „Now And Then“ in den „Official UK Top 40“.

Per Tweet ließ der 83-Jährige verlauten: „Es ist ein wunderschöner Tag!“

Die per K/I-Nachbearbeitung veröffentliche Single hat schon diverse Stream- und Platzierungs-Rekorde geknackt. „Now And Then” wurde am 2. November 2023 veröffentlicht, und hat nun auch, 60 Jahre nach der ersten Nummer eins der Liverpooler, ganz amtlich die Spitze der britischen Charts erreicht.

Für Statistik-Freunde: Es ist die 18. Nummer-eins-Single der Band, die letzte Chef-Notierung datiert auf das Jahr 1969 mit „The Ballad Of John And Yoko“.

Ringo Starr schreibt:

„Was alles so passiert mit so einer Nummer eins in England oder von mir auch aus: UK, unglaublich; damit werden sicher auch noch paar Fakten dazu auf den Schirm kommen“, Anbei auch ein kurzes Grußbotschafts-Video mit Beatnik-Duktus: „Peace and love everybody. It’s a beautiful day!“

Sein Clip zu „Now And Then“ zeigt eine Slideshow mit einigen beeindruckenden Musicbiz-Statistiken.

Ringos Retro-Tenor gemahnt an die 1960er: „Beatlemania is BACK!“

Im Video wird konstatiert, dass „Now And Then“ die am schnellsten verkaufte Single des Jahres 2023 sei –sogar die am schnellsten verkaufte Vinyl-Single des Jahrhunderts.

Außerdem weist der Song innerhalb einer Woche die meisten physischen Verkäufe seit fast einem Jahrzehnt auf. Darüber hinaus zählt dieser auch die meisten Streams während einer Woche – von allen Beatles-Songs, die bislang veröffentlicht worden sind.

Erst vor ein paar Tagen verriet Starr in einem Interview, dass er in den wilden Anfangstagen der Gruppe nicht dachte, dass die Band überleben würde: „Als wir seinerzeit loslegten, dachten wir, dass wir vielleicht zehn Jahre haben würden.“ Er ergänzte die Prognose durchaus nüchtern, da er damals ein rundes Jahrzehnt als „die maximale Spanne für eine Rock’n’Roll-Gruppe“ angesehen hat.

Zwar haben die Beatles als mehr oder weniger stabile Formation wirklich nur ein Jahrzehnt gemeinsam musiziert. Doch der lange „Yeah, Yeah, Yeah“-Nachhall klingt weiter. Bis heute und darüber hinaus in die Ewigkeit.