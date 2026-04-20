Das verdrehte Leben des Roald Dahl

Für die meisten Amerikaner ist Roald Dahl ein Kinderbuchautor – der fantasievolle, einschüchternde und irgendwie wahnsinnige Kopf hinter geliebten Büchern wie „Matilda“, „Charlie und die Schokoladenfabrik“, „James und der Riesenpfirsich“ und „Der GFR“. Wer sein Werk etwas besser kennt, weiß vielleicht von seinen Kurzgeschichten für Erwachsene, von denen einige für die Anthologieserie der 1960er-Jahre „Alfred Hitchcock Presents“ adaptiert wurden – oder sogar von seinen freizügigen Werken wie „Switch, Bitch“ und „My Uncle Oswald“, die sich mit Kolonialismus und sexueller Gewalt befassen. Dann ist da noch seine Biografie: Er war Kampfpilot für England, Spion in Washington, D.C., Drehbuchautor in Hollywood, Erfinder lebensrettender Medizintechnik, Vater, Ehemann und schließlich Pfleger eines Hollywoodstars.

Dahl ist auch für seine Vorurteile bekannt – Ausgaben seiner Kinderbücher wurden überarbeitet, um fettfeindliche und frauenfeindliche Passagen zu entfernen, und der Film „Willy Wonka and the Chocolate Factory“ von 1971 musste angepasst werden, damit die Titelfigur nicht wie ein Plantagenbesitzer wirkte. Dann ist da noch sein virulenter Antisemitismus, den er Anfang der 1980er-Jahre öffentlich äußerte und noch verstärkte – und für den er sich nie entschuldigte. Und dennoch ist Dahl nach wie vor allgegenwärtig: als Live-Action-Wes-Anderson-Filme und animierte Produktionen auf Streamingplattformen, im Kino mit Timothée Chalamet und am Broadway mit John Lithgow.

Genau diese vielen Schichten haben den Autor Aaron Tracey dazu bewogen, einen Podcast über Dahls Leben und Werk zu machen – und dabei die problematischsten Aspekte seiner Geschichte nicht auszusparen. „The Secret World of Roald Dahl“, produziert von iHeart Studios und Imagine Entertainment, blickt der Kontroverse ins Gesicht und feiert zugleich sein Werk. „Ich hätte mich nicht für Dahl interessiert, wenn er nur eine Sache gewesen wäre – nur Antisemit, nur ein Monster oder nur ein Kinderbuchautor“, sagt Tracey. „Es ist die Tatsache, dass er so viele Widersprüche in sich vereint, die ihn so faszinierend macht.“ ROLLING STONE hat sich mit Tracey über sein Projekt unterhalten.

Wie sind Sie dazu gekommen, diesen 10-teiligen Podcast über Roald Dahl zu moderieren?

Ich produziere viele Podcasts. Einen nonfiktionalen Erzählpodcast hatte ich noch nie gemacht, aber ich wollte es schon lange. Die meisten meiner Podcasts sind fiktionale Hörspiele, die so eine seltsame kleine Nische in der Podcast-Welt besetzen. Ich liebte die Idee, mich in das zu bewegen, was als Mainstream-Podcast gilt. Und dann bin ich auf Roald Dahls Geschichte gestoßen – und konnte einfach nicht glauben, wie viel ich nicht wusste.

Ich habe zwei kleine Kinder und habe selbst als Kind viel Dahl gelesen. Als ich dann recherchierte und mehr über den Antisemitismus und die unangenehmen Seiten seiner Persönlichkeit erfuhr, wollte ich einfach mehr wissen – um für mich zu klären, ob ich seinen Kindern sein Werk in die Hand geben würde oder nicht.

Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?

Ich finde, das ist eine unglaublich komplizierte Frage. In der zweiten Hälfte des Podcasts hole ich Leute wie Roxane Gay und Claire Dederer dazu, um darüber zu sprechen, was wir mit dem Werk anfangen sollen – in dem Wissen, was wir über Dahls sehr eindeutigen Antisemitismus wissen. Das hat mich überrascht. Jeder hatte eine andere Antwort, ein anderes Gefühl dazu. Ich selbst lande bei dem Schluss: Die Geschichten sind fantastisch. Es wäre schade, sie zu verlieren. Es geht darum, Kontext zu liefern. Ich gebe seinen Stoff gern an meine Kinder weiter. Ich werde beim Vorlesen wahrscheinlich manches in Echtzeit ein bisschen anpassen – die fettfeindlichen Stellen rausstreichen und so. Aber wenn sie alt genug sind, werde ich mit ihnen darüber reden, wer Dahl war.

Kunst versus Künstler

Im Podcast widmen Sie dem Thema Kunst versus Künstler im Grunde zwei ganze Folgen.

So viele meiner Lieblingsfilmemacher sind im Laufe der Jahre als Monster entlarvt worden. Aus irgendeinem Grund kann ich ihre Filme trotzdem noch schauen und die Bücher von Schriftstellern lesen, die sich als Monster herausgestellt haben. Also fühlt es sich irgendwie heuchlerisch an, meinen Kindern dann Roald Dahl vorzuenthalten, wenn ich selbst all diese anderen Sachen noch konsumiere. Aber ich glaube, das ist keine eindeutige Sache. Deshalb war ich wirklich daran interessiert zu hören, was andere, die auf diesem Gebiet viel klüger sind als ich, dazu zu sagen haben.

Roxane Gay sagte, es gebe so viele Genies da draußen – warum sollten wir unsere Zeit mit denen verschwenden, von denen wir wissen, dass sie im echten Leben schreckliche Dinge getan haben? Sie geht also einfach weiter. Menschen wie Claire Dederer stehen dem eher so wie ich: Sie wollen sich nach wie vor mit dem Werk auseinandersetzen und es in einen Kontext einbetten.

Sie waren im Filmpodcast „What Went Wrong“ zu Gast, um über die Produktion von „Willy Wonka and the Chocolate Factory“ zu sprechen, dem Gene-Wilder-Film von 1971, der auf Dahls „Charlie and the Chocolate Factory“ basiert. Wie war es, ihn noch einmal zu sehen?

„Willy Wonka“ – sowohl der Film als auch das Buch „Charlie and the Chocolate Factory“ – ist im Kern Dahls Abrechnung mit dem amerikanischen Kapitalismus. Das fühlt sich zeitlos an. Die eher vorurteilsbeladenen Dinge, wie Dahls rassistische Darstellung der Oompa Loompas, sind natürlich grauenhaft, und die Fettfeindlichkeit in der Zeichnung einiger Kinder ist ebenfalls schlimm. Aber dieser Film und dieses Buch sind ein gutes Beispiel dafür, dass es an uns liegt, wenn wir uns auf das Werk einlassen wollen, beides gleichzeitig im Kopf zu halten. Das war ein Mann, der unglaublich vorurteilsbehaftete Figuren schreiben konnte – und gleichzeitig eine messerscharfe Abrechnung mit dem amerikanischen Materialismus.

Wes Anderson und Hitchcock

Was halten Sie von den neueren Adaptionen?

Die Wes-Anderson-Filme sind fantastisch. Es ist einfach eine so gelungene Verbindung zweier sehr eigenständiger Künstler. Wes Anderson hat natürlich seine ganz eigene Ästhetik und seinen eigenen Ton, aber er fühlt sich in vielerlei Hinsicht wie Dahls Seelenverwandter an. Besonders „The Wonderful Story of Henry Sugar“ war das Beste. Die Art, wie Anderson Dahl als Figur präsentiert, gespielt von Ralph Fiennes, ist dem Text so treu. Ich denke, Dahl hätte es absolut geliebt. Und obwohl der Film dem Text so nah ist, schmälert das all den andersonesken Spaß, den wir alle lieben, kein bisschen. Ich liebe diese Geschichte, weil sie sich anfühlt wie – wenn nicht gerade eine Entschuldigung von Dahl, dann zumindest das, was Dahl sich für sein eigenes Leben gewünscht hätte. Ein Kerl, der als totaler Egoist anfängt und dann durch die Kraft intensiver Konzentration und intensiver Arbeit – Meditation – Jahre später als ein besserer Mensch auf der anderen Seite herauskommt. Als ein großzügigerer, gebenderer Mensch. Und ich glaube wirklich, dass Roald Dahl sich das für sein eigenes Leben gewünscht hat – dass sein Engagement für seine Arbeit ihn zu einem besseren Menschen machen würde.

Wes Anderson ist eine großartige Paarung. Für einen Amerikaner ist Wes Anderson so britisch.

Genau, er ist quasi der britischste aller Amerikaner. Und wissen Sie, der andere perfekte Seelenverwandte Dahls ist Alfred Hitchcock. Sie haben gemeinsam eine Reihe von Folgen für „Alfred Hitchcock Presents“ gemacht. Hitchcock ist natürlich selbst Brite, hat aber denselben dunklen, galgenhumorigen Witz, denselben makabren Ton in seinem Werk, die überraschenden Schlusswendungen. Sie waren eine perfekte Kombination. Aber ich glaube, Wes Anderson ist in vielerlei Hinsicht sogar noch besser geeignet.

Was war Ihr Eindruck von „Tales of the Unexpected“, der BBC-Anthologieserie, die Dahl in den 1970er-Jahren für die BBC gemacht hat, im Vergleich zu seiner Arbeit mit Alfred Hitchcock?

Es fühlte sich einfach wie eine Fortsetzung der Alfred-Hitchcock-Serie an, was Sinn ergibt – denn Dahl hatte viele unglückliche Erfahrungen in Hollywood, aber mit Alfred Hitchcock hatte er eine wirklich gute Zeit. Insofern leuchtet es mir ein, dass er 30, 40 Jahre später beschlossen hat, zu diesem Brunnen zurückzukehren.

Dahls Hollywood-Jahre

Mir war nicht bewusst, wie viel Geschichte er in Hollywood hatte. Was waren seine Erfahrungen dort?

Er war 26 Jahre alt und hatte ein Propagandastück namens „The Gremlins“ geschrieben – eigentlich nur über die britisch-amerikanische Zusammenarbeit –, das veröffentlicht wurde und Eleanor Roosevelt in die Hände fiel. Sie lud Dahl ins Weiße Haus ein, weil sie den Autor kennenlernen wollte. Und Eleanor oder jemand aus ihrem Umfeld reichte die Geschichte dann an Walt Disney weiter. Walt verliebte sich in „The Gremlins“ und holte Dahl nach Hollywood, wo er ihm eine üppige Willkommensparty mit Unmengen von Prominenten gab – Charlie Chaplin und so viele andere große Namen, alle als Gremlins verkleidet. Ich stelle mir immer wieder vor, wie das für den 26-jährigen Dahl, der noch kein einziges Werk vorzuweisen hatte, gewesen sein muss – das muss ein gewaltiger Rausch gewesen sein. Und dann begann es bergab zu gehen. Dahl war in seiner Entwicklung noch nicht an dem Punkt, an dem er bereit war, Kompromisse einzugehen. Er wollte seine Vision oder gar nichts. Und so werden keine Filme gemacht, also ließ Disney das Projekt schließlich fallen.

Dahl kämpfte noch lange. Er weigerte sich aufzugeben. Ich glaube, es war durchaus möglich, dass er zu einem jener großen Schriftsteller geworden wäre, die in Hollywood einfach zerbrochen sind – wie F. Scott Fitzgerald, Faulkner, Aldous Huxley und so viele andere. Dahl schrieb schließlich ein Drehbuch namens „Death, Where is Thy Sting-a-ling-ling?“, das Robert Altman inszenieren wollte. Es ging mit Gregory Peck in der Hauptrolle in Produktion. Dann sah der Studiochef die Tagesaufnahmen und stoppte alles. Wieder ein Scheitern. Aber dann rettete Dahl ein unglaubliches Angebot, für das er wie gemacht war: der fünfte James-Bond-Film „You Only Live Twice“. James Bond wurde von Ian Fleming ins Leben gerufen, der Dahls Partner bei den Irregulars war – der Gruppe britischer Spione, der Dahl in Washington angehörte –, und Dahl selbst war Agent des MI6. Man hätte ihn kaum in eine bessere Situation bringen können. Er schrieb das Drehbuch, und es schlug ein. Er hatte es geschafft.

Eine der wirklich überraschenden Dinge, die Sie im Podcast ansprechen, ist Roald Dahl als Erfinder.

Von allem, was ich über Roald Dahl gelernt habe, ist das das Romantischste, Heldenhafteste. Es begann mit einer Tragödie. Sein Sohn Theo war gerade drei Monate alt, als seine Nanny ihn auf der Upper East Side von Manhattan spazieren fuhr und ein Taxi den Kinderwagen erfasste – Theo flog durch die Luft. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und musste eine Operation nach der anderen über sich ergehen lassen, war jahrelang immer wieder in Behandlung und entwickelte einen Hydrozephalus, also im Grunde Wasser im Gehirn. Damals gab es kein Ventil, das dabei helfen konnte, Wasser aus dem Gehirn abzuleiten, ohne Infektionen zu verursachen. Ich denke immer: Gott bewahre, was würde ich in so einer Situation tun? Ich würde einfach hoffen, dass die Ärzte eine Lösung finden. Das war nicht Dahls Art. Dahl beschloss, das selbst herauszufinden. Er rief einen Spielzeugmacher an, den er kannte, und einen Neurochirurgen, den er kannte, und brachte sie zusammen in einem Raum. Sie warfen Ideen an die Wand, bis sie geringfügige Modifikationen an dem Ventil entwickelt hatten, die das Ableiten von Wasser aus dem Gehirn ohne Infektionsgefahr ermöglichten. Und sie schafften es. Dahl bestand darauf, dass sie damit kein Geld verdienen sollten, damit es weltweit verbreitet werden konnte. Und so wurde es tatsächlich rund um den Globus eingesetzt. Über 3.000 Kinder nutzten dieses Ventil. Dabei hatte er keinerlei medizinische Ausbildung. Er war kein Neurowissenschaftler. Er war Schriftsteller. Was wusste er schon davon, ein Medizinprodukt zu entwickeln?

„Giant“ am Broadway

Dahl war vieles. Das neue Broadway-Stück „Giant“ geht eingehend auf seinen Antisemitismus ein und spielt nach der Veröffentlichung einer berüchtigten Buchrezension von 1983, in der er Israels Einmarsch in den Libanon kommentierte, sowie eines darauffolgenden Interviews, in dem er seine antizionistischen und antisemitischen Aussagen noch bekräftigte. Was haben Sie davon gehalten?

Ich fand es großartig. Ich bin ein riesiger Fan dieser Art von Erzählung. Alles spielt an einem einzigen Nachmittag, und ich fand, es hat das so gut hinbekommen. Man hat wirklich das Gefühl, Dahl nach dem Stück zu verstehen. Es beleuchtet so viele heikle Themen – natürlich vor allem den Antisemitismus, aber auch die Frage, was Künstler ihrem Publikum schulden und wem das Recht zusteht, sich zu politischen Themen zu äußern.

Wie war die Resonanz der Hörerinnen und Hörer auf den Podcast? Was für Feedback haben Sie bekommen?

Es war überwältigend. Ich habe mit Mark Henry Phillips gesprochen, dem fantastischen Editor und Sound Designer der Show, und er war schlicht fassungslos, wie groß der Erfolg geworden ist. Als ich ihm das Konzept zum ersten Mal vorstellte, sagte er: Die einzigen Limited Series, die funktionieren, sind True Crime. Du präsentierst mir im Grunde die Idee, dass du – der noch nie eine Show moderiert hat – einfach zehn Folgen lang in ein Mikrofon über ein einziges Thema sprichst, ohne viele Originalaufnahmen. Das sollte eigentlich nicht funktionieren. Und so waren wir alle völlig überrascht.

Das muss eine schwierige Aufgabe gewesen sein – eine Show dieser Länge ohne viele Audioaufnahmen zu machen. Hat das Ihre Entscheidung beeinflusst, mit ElevenLabs, dem KI-Stimmunternehmen, zusammenzuarbeiten, um Dahls Stimme zu rekonstruieren?

Ich wollte keine KI einsetzen. Vielleicht ist das Haarspalterei, aber es ist auch nicht wirklich KI – es ist Mark, der performt. Durch die gesamte Serie hindurch verwenden wir viele echte Aufnahmen von Roald Dahl. Für das, was Dahl gesagt hat und wovon wir keine Aufnahmen haben – Tagebucheinträge zum Beispiel –, las Mark Dahls Texte vor und konnte dann mithilfe von ElevenLabs seine Stimme so anpassen, dass er wie ein älterer britischer Mann aus Dahls Ära klang. Natürlich hätte ich am liebsten überall die echte Stimme von Dahl verwendet. Aber wenn das nicht möglich war, fand ich das eine tolle Lösung. Es hat Dahls Werk einfach viel lebendiger gemacht, als wenn ich es selbst vorgelesen hätte.

Dahl auf Film und Bühne

„Giant“ ist also großartig – aber zumindest vorerst muss man dafür nach New York reisen und eine Karte haben. Gibt es eigentlich Verfilmungen oder dramatische Umsetzungen seines Lebens?

Ist es nicht erstaunlich, dass es wirklich kaum welche gibt? Wenn man auf IMDb nach Roald Dahl als Figur sucht, taucht so wenig auf. Mich hat schon immer fasziniert, dass es so wenige wirklich gute Filme über Schriftsteller gibt. „Adaptation“ ist einer, „Shakespeare in Love“, „Heartburn“ – aber die gängige Meinung ist, dass Schriftsteller zu sehr in sich gekehrt leben. Ihr Leben sei nicht dramatisch genug, die Einsätze nicht hoch genug. Vor einigen Jahren gab es einen Film, in dem Hugh Bonneville Dahl spielte – über den Tod seiner Tochter Olivia. Und es gab einen Fernsehfilm, in dem Dirk Bogarde Dahl spielte, vor vielen Jahren, mit Glenda Jackson als Patricia Neal, über Neals Schlaganfälle und wie Dahl sie rehabilitierte. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Aufmerksamkeit der Hugh-Bonneville-Film bekam. Ich glaube, wir sind längst überfällig für etwas Neues.