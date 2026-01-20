Midnight Oil trauert: Schlagzeuger Rob Hirst mit 70 verstorben

Rob Hirst ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Nach einem fast dreijährigen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs starb der Schlagzeuger von Midnight Oil Medienberichten zufolge friedlich im Kreise seiner Familie.

Er hinterlässt seine Ehefrau Lesley Holland sowie die drei Töchter Gabriella, Lex und Jay.

Spenden statt Blumen

„Nach einem fast dreijährigen heroischen Kampf ist Rob nun schmerzfrei“, teilten seine Bandkollegen in einer Traueranzeige auf den Social-Media-Kanälen von Midnight Oil mit. Rob Hirst sei im Beisein seiner Lieben verstorben. Die Familie bittet um Spenden an die Organisationen Pankind Australia und Support Act anstelle von Blumen.

Karriere: Von Camden zum Weltruhm

Rob Hirst wurde am 3. September 1955 geboren und wuchs zunächst in Camden im Westen Sydneys auf, bevor seine Familie an die Northern Beaches zog. Nach ersten musikalischen Gehversuchen in Schulbands gründete er 1972 gemeinsam mit Jim Moginie die Band Farm, aus der später Midnight Oil hervorgehen sollte.

Kurz darauf stießen Frontmann Peter Garrett und Gitarrist Martin Rotsey zur Rockgruppe – eine Konstellation, die fünf Jahrzehnte Bestand haben sollte. Hirst und Moginie bildeten zunächst das kreative Zentrum der Band, bevor sich später auch Garrett als Songwriter etablierte.

Musikalisches Vermächtnis und politisches Engagement

Bekannt für sein kraftvolles Schlagzeugspiel – und später für das Bearbeiten eines Stahltanks während des Songs „Power and the Passion“ – prägte Rob Hirst maßgeblich den Sound von Midnight Oil. In der harten Pub-Rock-Ära der 1970er- und 1980er-Jahre etablierte sich die Band als besonders mitreißender Live-Act.

Midnight Oil unterschieden sich von anderen australischen Pub-Rock-Bands durch ihr ausgeprägtes politisches Engagement. Die Musiker setzten sich kritisch mit Politiker:innen und Konzernen auseinander und wurden zu leidenschaftlichen Fürsprecher:innen für die Rechte der indigenen Bevölkerung Australiens.

Krankheit und letzte Jahre

Im April 2023 erhielt Hirst die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs im dritten Stadium – nur sechs Monate nachdem Midnight Oil im Oktober 2022 ihr letztes Konzert im Sydney Hordern Pavilion gespielt hatten.