Midnight Oil gehen 2022 ein letztes Mal auf Tour

Nach 20 Jahren veröffentlichen Midnight Oil mit „RESIST“ erstmals wieder ein neues Studioalbum. Passend zum Album-Release kündigt die Band zudem eine Konzerttournee an. Die wird Midnight Oil auch für zwei Konzerte nach Deutschland führen.

Die Band kündigte zudem an, das dies ihre letzte Tour sein werde. Es werde zwar nicht das Ende der Oils bedeuten, stellten sie klar. Doch man wolle sich in Zukunft auch auf Solo-Projekte konzentrieren, könne sich aber trotzdem vorstellen für unterstützenswerte Projekte gemeinsam auf der Bühne zu stehen.

Midnight Oil und ihr Einfluss auf die Rockmusik

Das neue Album ist bereits das 15. Album der Band, die 1978 aus der australischen Post-Punk-Szene hervorgegangen war, und bald weltweite Erfolge feiern konnte. Ihr erst im letzten Jahr erschienener Song „Gadigal Land“ wurde von der australischen Plattenindustrie zum „Song of the Year“ gewählt. Und Midnight Oils 987 erschienener Welt-Hit „Beds Are Burning“ schaffte es laut U.S. Rock’n’Roll Hall Of Fame sogar unter die „500 Songs That Shaped Rock’n’Roll”.

Auf großer Bühne zu sehen waren Midnight Oil zuletzt im Jahr 2017. Damals kehrte die Band nach einer 15 Jahre währenden Pause für ihre „Great Circle World Tour“ zurück, die 77 Shows in 16 Ländern umfasste. Die positive Resonanz von Fans und Kritiker*innen führte zu weiteren Auftritten in Europa. Ein Konzert im australischen Outback im Jahr 2019 mündete schließlich in Aufnahmesessions, bei denen die neue Platte „RESIST“ entstand.

Jetzt kommen Midnight Oil letztmalig für einige Termine auch nach Europa. In Deutschland wird die Band im Juli zwei Konzerte spielen. Eines in Berlin, und eines in Leipzig. Präsentiert werden die Deutschland-Konzerte von ROLLING STONE.

„RESIST: The New Album. The Final Tour“ Dates: